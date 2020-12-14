حمدوك : رفع السودان من قائمة الإرهاب سيتيح عودة الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفى، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب "سيجعلنا نحتل مكانة مميزة بين الشعوب. وسيساعد على إنشاء مناخ مختلف وجديد".
وأشار حمدوك إلى أن الإنجاز الذى تحقق اليوم جاء بفضل تضحيات ثورة ديسمبر.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فى خطوة تاريخية تنهى قرابة 3 عقود من العقوبات.
ودخل السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذى قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، بحسب "سكاى نيوز".
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