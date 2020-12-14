جرعة من الفشل و ماذا بعد ؟

بعد محاولات من الكد و الجهد و الاجتهاد ، يحضر الفشل أمامك فيما كنت تسعى جاهدا لتحقيقه ، تعتريك مشاعر مبعثرة و تحاصر يومياتك باليأس و الحزن و تفقد آمالك شهيتها.
في هذه الأيام التي نحس فيها أن كل شيء يسري عكس رغباتنا و حاجاتنا الملحة في تحقيق النصر على الأحكام و المستحيل و الانتصار على ذلك الصوت بداخلنا الذي لا طالما وشوش لنا أننا لن نستطيع…
و في الواقع جميعنا نفشل، لا يوجد إنسان على هذه البسيطة لم يفشل يوما. منذ صرختنا الأولى على هذه الأرض و نحن في فشل مستمر، نسقط و نحن نتعلم الوقوف و المشي، تنفلت الملعقة على صحن الأكل و نحن نحاول إمساكها بأناملنا الرقيقة، نتعثر و نحن نحاول مع الألف لأول مرة المخطوط منه و المقروء، نفشل في امتحاناتنا و في أولى مشاريعنا… و ما نستخلصه في كل مرة، الفشل عربة تمشي على سكة الحياة و من دونه لن يجد قطارنا الدافع ليتحرك من جديد…
عن نفسي جربت الفشل مرارا و تكرارا ، و عند كل محطة فشل تتضارب فيها مشاعري ، و يغيب عني منطقي ، أعتبر أن للفشل مشكلة معي أنا بالذات و أنه يستثني الجميع ليخصني أنا لوحدي… و في مرات عديدة كنت أتبنى موقفا عاطفيا كان يذهب بي إلى فخ المقارنات العمياء بين نفسي و الآخرين ، و كنت ساعتها كالذي يطحن الطحين و هو مطحون أصلا، و عوض التحرك و البحث عن سبل جديدة للوصول إلى هدفي كنت أدخل في دوامة جلد النفس واحتقارها ، فلا أستفيق من بلاهتي حتى فوات الأوان…
و لو تخيلنا قليلا ، وجودنا في عالم مليء بالنجاحات فحسب ، في عالم لا تشوبه شوائب الفشل ،هل سيكون لحياتنا معنى ؟ أستطيع أن أجزم بأنها ستتحول إلى حلبة مصارعة مع النجاح في حد ذاته و سيختل التوازن على هذه الأرض ، لأن ما يجعل النجاح نجاحا هو الفشل الذي سبقه و لا نحس بحلاوته إلا عندما نتذوق مرارة الإحباط…
نحن دائما في حاجة إلى السقوط و النهوض ، كأمواج البحر التي تتراقص على نغمات المد و الجزر لتجديد نفسها. نحن دائما في حاجة للاجتهاد لتحقيق أهدافنا، و الإسهاب في صياغة الأعذار سيرمي بنا إلى وهم الراحة و التعبد على محراب الكسل لا غير… طبعا أنا هنا، لا أطلب منك أن تكون الرجل الحديدي لا يتأثر بعواصف الفشل و لا أن تكون متفائلا دائما لأنه مهما كان فبعض التشاؤم يدفعنا إلى التغيير، فقط لا تجعل فترة الحزن تطول ، و لا تجعل مخلفات الفشل تستنزف طاقتك ، بل اجعلها محركا أساسيا لتنهض من جديد و تحارب من أجل أحلامك…
في الختام ، في كل مرة نفشل فيها ، علينا أن نزرع الورود و الأزهار على أحلامنا المنتظرة و ننفض عنها رماد التشاؤم … و مع الوقت سندرك التغيير الجميل الذي طرأ بسبب ذلك الفشل الذي عشناه …
كتبه:
سمو الأميرة غادة بنت فهد بن محمد آل سعود
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