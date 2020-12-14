السودان : أمريكا تعهدت بتزويدنا بمعونات ضخمة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة المال السودانية، هبة محمد على أحمد، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم "كميات كبيرة" من المعونات إلى بلادها فى شكل قمح ومنتجات أخرى على مدار 4 سنوات.





وأضافت الوزيرة، فى بيان نقلته وكالة "رويترز" بحسب "سبوتنيك" : "التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتى ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية".

وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإضافية ستأتى من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان، ولإتمام مشوار إخفاء الديون، بالإضافة لدعم عينى يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة 4 سنوات.

يأتى ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا فى العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء فى عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السودانى، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التى تجاهل النظام البائد تسديدها.

كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعى والصناعى والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكى.