وأضافت الوزيرة، فى بيان نقلته وكالة "رويترز" بحسب "سبوتنيك" : "التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتى ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية".
وأوضحت الوزيرة، أن المساعدات الإضافية ستأتى من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان، ولإتمام مشوار إخفاء الديون، بالإضافة لدعم عينى يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة 4 سنوات.
يأتى ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا فى العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.
وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء فى عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السودانى، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التى تجاهل النظام البائد تسديدها.
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعى والصناعى والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان : أمريكا تعهدت بتزويدنا بمعونات ضخمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.