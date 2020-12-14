عاجل .. الأردن يعطى لقاح فايزر إجازة الاستعمال الطارئ

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاثنين، أن المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا فى الأردن.





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