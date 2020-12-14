السودان يسحب الجنسية من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة فى تونس

وحسب المصدر ذاته فإن السلطات السودانية الجديدة قامت بإعادة فحص نظام الحصول على الجنسية الذى قام بوضعه عمر البشير، والذى تم عزله عن الحكم بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والانتفاضات المدنية فى 2019.
وتم للغرض تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة فى عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الاتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار.
وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه منذ سقوط عمر البشير، تعيد السلطة الجديدة فحص نظام الحصول على الجنسية الذى كان يمارس منذ ثلاثين عاما فى ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.
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