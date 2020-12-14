النائب العام فى لبنان يتنحى عن متابعة قضية انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - تنحى النائب العام التمييزى فى لبنان، القاضى غسان عويدات عن متابعة النظر فى ملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك لوجود صلة قرابه بينه وبين أحد الوزراء السابقين الخاضع للتحقيقات فى انفجار المرفأ.





وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، أعلن النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر فى ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا عدليا فى القضية لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازى زعيتر والذى ادعى عليه المحقق العدلى القاضى فادى صوان. وأفادت الوكالة بأنه وفقا للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فى ما خص دور النيابة العامة التمييزية فى الملف إلى المحامى العام التمييزى القاضى غسان الخورى الذى سيتابع التحقيق فى الشق المتعلق بالنيابة العامة.

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