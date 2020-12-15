جدة - نرمين السيد - أعلن المغرب اليوم الاثنين، تسجيل 35 وفاة، و1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلن المغرب اليوم الاثنين، تسجيل 35 وفاة، و1217 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة أنباء المغرب العربى، عن وزارة الصحة، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، قولها إن إجمالى ضحايا الجائحة بلغ 6659 وفاة، و400.826 إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 1217 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.