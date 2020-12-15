الأمم المتحدة تقترح مبعوثا لليبيا وآخر للشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال دبلوماسيون، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط فى صراعى ليبيا والشرق الأوسط، وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمكن أن يعطى الضوء الأخضر بشأنهما الثلاثاء، بعد شهور من التأخير.





وبحسب "سكاى نيوز"، طرح غوتيريش، مبعوثه الحالى للشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذى تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح غوتيريش الدبلوماسى النرويجى المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين. وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أى من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء الثلاثاء، فسيتم إقرار تعيينهما وإنهاء شهور من المشاحنات التى تسبب فيها ضغط الولايات المتحدة لتقسيم دور المنظمة الدولية فى ليبيا إلى مبعوث يدير البعثة السياسية للأمم المتحدة، وآخر يركز على الوساطة فى الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح فى سبتمبر، وبحسب خطابات اطلعت عليها رويترز اقترح غوتيريش فى ذلك الوقت الدبلوماسى البلغارى ملادينوف لمهمة ليبيا فى الشهر الماضى، ورشح يوم الجمعة فنيسلاند المبعوث النرويجى الخاص الحالى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

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