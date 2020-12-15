حمدوك: السودان سيحصل على أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده بصدد الحصول على ثمانية ملايين و400 ألف من أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها ستوجه إلى أولوية التطعيم ستكون للكوادر الطبية والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.





وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 أكثر شراسة قدرة على الانتشار من الأولى، معربًأ عن تمنياته أن تتمكن الدولة من تطعيم كل فئات الشعب. وفى السياق ذاته، قال حمدوك: "الماضية قررنا الإغلاق الكامل فى التجربة، واليوم الجائحة أكثر حدة، لكن لا إغلاق كامل، فالعالم كله يسير فى اتجاه اتخاذ الحيطة والحرص وتطبيق إجراءات التباعد"، مشيرًا إلى أن هناك دورسا مستفادة من تجربة الموجة الأولى. وحث رئيس وزراء السودان، مواطنى بلاده على اتباع الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى إن جائحة كورونا فى شكلها الجديد تستدعى التقيد بصرامة شديدة بالالتزامات الصحية.

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