وكالة الأنباء اللبنانية : السجن 3 سنوات لـ ناشطة بتهمة التخابر مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ووفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قالت المحكمة إنها أصدرت الحكم على الناشطة، بعد التأكد من زيارتها إسرائيل والاتصال بعملاء إسرائيليين وإمدادهم بمعلومات أمنية تضر بسمعة البلاد.
جدير بالذكر، أن كندة الخطيب تم اعتقالها في يونيو الماضى مع شقيقها، الذى أطلق سراحه لاحقا، بعد زيارتها إلى إسرائيل عابرة من الأردن.
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