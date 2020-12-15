مصادر سودانية: سحب جواز الإخوانى راشد الغنوشى الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات السودانية سحبت 3548 جواز سفر منحها نظام عمر البشير لشخصيات مؤثرة من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسى الإخوانى راشد الغنوشى. وتم تشكيل لجنة لفحص جوازات السفر الصادرة فى عهد البشير، بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار.

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