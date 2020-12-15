بوكو حرام تتبنى خطف الطلبة النيجيريين

جدة - نرمين السيد - وقال الشكوى فى تسجيل صوتى: "أنا أبو بكر الشكوى وإخواننا نقف وراء عملية الخطف فى كاتسينا". وكانت الحركة خطفت مئات التلاميذ فى مدرسة ثانوية فى شيبوك عام 2014 ما أثار موجة تنديد عالمى.

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