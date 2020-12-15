قائمة بأكثر الدول العربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا

يتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، وتتصدر إيران قائمة أكثر الدول تضررا في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: - العراق: 12600 وفاة و576 ألف إصابة - المغرب: 6659 وفاة وأكثر من 400 ألف إصابة - السعودية: 6059 وفاة و360 ألف إصابة - تونس: 3891 وفاة و111 ألف إصابة - الأردن: 3407 وفيات ونحو 263 ألف إصابة وتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في الشرق الأوسط، حيث سجلت حوالي 53 ألف وفاة حتى الآن فيما تجاوز عدد المصابين فيها مليون و115 ألفا.

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