بعد أنباء إقالته من منصبه.. تركي آل الشيخ يرد على تورطه بقضايا...

رد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، على أنباء إعفائه من منصبه والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.

وكتب آل الشيخ على صفحته في "فيسبوك": "الرجاء من جميع الأحباب عدم الاستماع للإشاعات المغرضة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه في قضايا فساد.

يذكر أن آل الشيخ تم منحه منصب الرئاسة الشرفية في نادي الأهلي المصري، ليتم بعد ذلك إقالته، ثم قام بشراء نادي الأسيوطي سابقا، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز، قبل أن يقوم ببيعه لأحد المستثمرين الإماراتيين.