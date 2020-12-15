عاجل.. الصومال يقطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الإعلام الصومالى، اليوم الثلاثاء، قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع كينيا بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





وكان الصومال قد طرد سفير كينيا واستدعى مبعوثه من نيروبى بعد اتهامه لجارته بالتدخل فى العملية الانتخابية فى ولاية جوبالاند، إحدى ولايات الصومال الخمس التى تتمتع بحكم شبه ذاتى. كذلك، هناك توتر فى العلاقات الصومالية الكينية، بسبب الخلاف على ملكية مكامن نفط وغاز محتملة، بعضها يوجد قبالة ساحل جوبالاند.

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