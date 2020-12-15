أمير الكويت لأعضاء مجلس الأمة: أمامكم تحديات جسام ولا وقت لافتعال الأزمات

جدة - نرمين السيد - افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعى الجديد لمجلس الأمة الكويتى، موجها حديثه لأعضاء المجلس قائلا: "لم يعد هناك متسع من الوقت لافتعال الأزمات وتصفية الحسابات".





وأضاف أمير الكويت: "تدركون مايجرى من تطورات فى المنطقة وأمامكم تحديات جسام"، داعيا لوضع برنامج إصلاحى شامل، مشددا على أن التحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحى شامل لوضع الحلول الناجحة. وتابع أمير الكويت: "مسيرة الوطن تعانى مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة ..وأنا على يقين بعمل الحكومة والمجلس كفريق واحد".

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