السعودية تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت "الصحة" مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، لافتة إلى مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، حيث تستهدف المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً، أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة ومن لديهم نقص فى المناعة.
أما الفئة المستهدفة فى المرحلة الثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة، فيما تستهدف الفئة فى المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين فى أخذ اللقاح.
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