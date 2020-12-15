صحف عربية.. السودان وأمريكا وصفحة جديدة بعد عقود من التنافر

جدة - نرمين السيد - وكانت السفارة الأمريكية فى السودان أعلنت أمس دخول إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.

وكتب البرهان على حسابه الرسمى على موقع تويتر: "التحية والتهنئة للشعب السودانى بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وشدد على أن "هذا القرار سيسهم فى دعم الانتقال الديمقراطى ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السودانى.

وتقدم البرهان بالشكر للإدارة الأمريكية على قرارها بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تقدم بالشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان.

كما هنأ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك السودانيين بخروج اسم السودان "من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولى والعالمى الذى أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

وكتب على موقع تويتر: "يُساهم هذا الإنجاز الذى عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول فى إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب".

وقالت السفارة الأمريكيية صباح أمس، عبر حسابها الرسمى على موقع فيسبوك: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب أصبح سارى المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر، ليتم نشره فى السجل الفيدرالي".

قوائم الإرهاب

يأتى دخول القرار حيز التنفيذ بعدما انتهت مؤخرا مهلة الـ 45 يومًا التى يسمح فيها للكونغرس الأمريكى بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب الموقع فى 26 أكتوبر الماضى بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أو الاعتراض عليه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضى إزالة السودان من قائمة الدول التى تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية نتيجة لإصلاحات الخرطوم فى مجال تعديل القوانين.

أدرجت الولايات المتحدة أدرجت السودان على هذه القائمة بعدما اتهمت الرئيس السودانى السابق عمر البشير بروابط مع "منظمات إرهابية" منها تنظيم القاعدة التى أقام مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن فى السودان بين العامين 1992 و1996.

وكانت الخرطوم تترقب سحبها من القائمة السوداء لدعم اقتصادها المخنوق.

فرص الاستثمار

وكشفت صحيفة "العرب اللندنية"، فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أن إدراج السودان على قائمة الدول الداعمة للإرهاب يحول دون استثمار الدول الأجنبية فى السودان وإقامة علاقات تجارية معها تحت طائلة فرض عقوبات.

وكانت الولايات المتحدة أعادت العلاقات مع السودان فى عهد باراك أوباما عندما بدأ عمر البشير التعاون فى مكافحة الإرهاب ولعب ورقة السلام فى جنوب السودان.

وساهمت الثورة الشعبية التى أطاحت بنظام البشير فى أبريل 2019 فى تسريع هذا المنحى