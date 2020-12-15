مجلس الأمة الكويتي يبدأ التصويت على انتخاب رئيسها

بدأ مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، في أولى جلساته للفصل التشريعي السادس عشر، أعماله بالجلسة الافتتاحية وأداء النواب اليمين الدستورية.

ووفقا لصحيفة "الوطن" الكويتية، يعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال، وذلك في بعد الجلسة الافتتاحية والتي حضرها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده ورئيس الحكومة.

ومن جانبه، طالب النائب محمد براك المطير، رئيس السن، بأن يكون التصويت على اختيار رئيس المجلس علنا ومناداة بالاسم، بناءا على طلب تقدم به عدد من نواب المجلس، مشيرا إلى أن الطلب يتناسب مع الدستور واللائحة فالمادة واضحة في الدستور ولا تشترط السرية أو العلنية في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومن المفروض أن يتم تلاوة الطلب للأعضاء.

وأعلن 38 نائبًا تقديمهم طلبا إلى رئيس السن ووقعوا جميعهم عليه بأن يكون التصويت على انتخابات رئيس المجلس "علانية" بالمناداة بالإسم .

وقال النائب عبد العزيز الصقعبي، "تشرفت باستضافة اللجنة التنسيقية ومجموعة من نواب الأغلبية البرلمانية في اجتماع تنسيقي قبيل الجلسة الافتتاحية، وأصدر المجتمعون بيانًا يطالبون فيه رئيس السن التزام الحياد وتلاوة طلبات النواب حول آليات التصويت على رئاسة المجلس.

وقال البيان "نحن الموقعين أدناه نتقدم إليكم باقتراح أن يتم التصويت في انتخابات رئيس مجلس الأمة بالمناداة بالإسم، وذلك عملا بأحكام المادة (92) من الدستور؛ والتي نظّمت إجراءات انتخاب رئيس المجلس تاركة تحديد آلية انتخابه إلى مجلس الأمة؛ واستنادا إلى المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي جاءت بتتظيم انتخاب رئيس مجلس الأمة وإجراءاته بنص متطابق تماما مع المادة (92) من الدستور؛ تاركة أيضا تحديد آلية انتخابه إلى مجلس الأمة وعملا بحكم المادة (110) من اللائحة الداخلية والخاصة بجواز طلب (10) أعضاء أن يتم التصويت في أي موضوع علنا وبالمناداة بالإسم.

وأضاف في ضوء كل النصوص السابقة, ونظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الأمة والذي يتم انتخابه لمدة مماثلة لمدة المجلس، فإن الموقعين أدناه يطلبون منكم التصويت علنا وبالاسم على انتخاب رئيس مجلس الأمه آملين منكم عرض الاقتراح على المجلس الموقر للتصويت عليه نداءً بالاسم.

وانطلق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، عقب فوز 50 نائبًا بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في الخامس من ديسمبر الجاري.