الشيخ صباح الخالد الصباح: تعزيز الانفراج الإيجابى الحالى لحل الأزمة الخليجية

أكد الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، أن بلاده لن تدخر وسعا في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الأزمة الخليجية، مشددا على أن أمن الخليج كل لا يتجزأ والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون.

وقال الصباح بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل: "سنسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس في القريب العاجل".

وكان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال يوم الجمعة 4 من ديسمبر، إنه "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".