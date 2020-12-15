بالفيديو .. حريق يلتهم أربعة قوارب صيد في ميناء إيراني

اندلع حريق في أربعة قوارب صيد كبيرة في ميناء كنارك الإيراني المطل على خليج عمان، بجنوب إيران، اليوم الثلاثاء.
وقال محافظ مدينة كنارك: إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بمساعدة مروحيات، بعدما التهمت ثلاثة قوارب؛ فيما تعرض قارب رابع لأضرار جزئية.
وأضاف المحافظ، درويش بلوج نيا؛ وفق “روسيا اليوم”، أن إسراع رجال الإطفاء في إخماد النيران حالَ دون امتداد الحريق إلى نحو مئة قارب في الميناء؛ مؤكدًا أن الحريق لم يوقع أي إصابات بشرية، وأن سلطات الميناء بدأت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.
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