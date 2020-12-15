الكويت.. إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الغانم من موالید 1968 حاصل على بكالوریوس ھندسة میكانیكیة وتقلد منصب رئیس مجلس إدارة شركة بوبیان للبتروكیماویات وعضویة مجلس إدارة الشركة المصریة الكویتیة القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تیلیكوم ورئیس مجلس إدارة نادى الكویت الریاضى، وعضو جمعیة المھندسین الكویتیة ورابطة المھندسین المیكانیكیین العالمیة. وحاز عضویة مجلس الأمة عام 2006 و2008 و2009 وعضویة مجلس فبرایر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستوریة، وشغل منصب رئیس مجلس الأمة فى عام 2013 و2016.

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