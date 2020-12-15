سفارة فرنسا فى الرياض: استهداف ناقلة النفط تهديد للملاحة فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة الفرنسية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن استهداف ناقلة النفط فى جدة تهديد للملاحة فى البحر الأحمر.
وكانت مصادر ملاحية أفادت أمس الإثنين، بوقوع انفجار بناقلة نفط قبالة ميناء جدة بالسعودية جراء هجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده.
وأوضحت المصادر أن الحادث يأتى بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى فى الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان.
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