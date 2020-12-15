خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 2.307 إصابات جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 1.910 حالات تعاف جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافى بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.