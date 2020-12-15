إحباط محاولة هروب جماعى لسجناء من داعش بـ الرقة

جدة - نرمين السيد - وقال المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "مساجين من عناصر تنظيم داعش، حاولوا الهروب من السجن المركزى فى الرقة، حيث جرت المحاولة خلال ساعات متأخرة من الليل، إلا أن حراس السجن اكتشفوا الأمر وأطلقوا النيران باتجاه المساجين الذين حاولوا الهرب، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجراح".
جدير بالذكر أن السجن يقع فى محيط مطاحن الرقة، ويضم مساجين من عناصر تنظيم داعش الإرهابى غالبيتهم من السوريين.
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