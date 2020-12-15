وزير الصحة ينصح بسرعة التسجيل في صحتي للحصول على لقاح كورونا

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن الوزارة أطلقت خدمة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19). ونصح الربيعة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح، لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس. كانت وزارة الصحة قد أعلنت أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا بدأ اليوم (الثلاثاء) 15 ديسمبر 2020 لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

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