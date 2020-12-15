البحرين : تصنيف سرايا المختار منظمة إرهابية خطوة مهمة لمواجهة إرهاب إيران

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة لتصنيف تنظيم "سرايا المختار" منظمة إرهابية، مؤكدة أن القرار خطوة مهمة لمواجهة نوايا المنظمة الإرهابية المرتبطة بإيران، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





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