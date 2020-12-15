عاجل.. فشل البعثة الأممية فى الوصول إلى آلية لاختيار السلطة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعلن عضو ملتقى الحوار الليبى، اليوم الثلاثاء، عن فشل البعثة الأممية فى الوصول إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية فى ليبيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية.





وبحسب "العربية"، انطلقت دعوات ليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار بعد فشل الاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة فى ليبيا. وكان دبلوماسيون قالوا إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط فى صراعى ليبيا والشرق الأوسط، وإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمكن أن يعطى الضوء الأخضر بشأنهما الثلاثاء، بعد شهور من التأخير.

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