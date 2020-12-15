فلسطين تطلق خطة استجابة إنسانية بمشاركة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية "إتش أر بى" للعام المقبل مع الأمم المتحدة، لمساعدة 1.8 مليون نسمة من الفئات الضعيفة فى فلسطين، بقيمة إجمالية تبلغ 417 مليون دولار.





وفى مؤتمر عبر الإنترنت، بمشاركة القائم بأعمال المنسق الإنسانى فى الأمم المتحدة لوشيا إلمى، قال رئيس الحكومة محمد اشتية، إن الوضع فى فلسطين "استثنائى بسبب الاحتلال الإسرائيلى وإجراءاته، وفاقمت جائحة كورونا وتبعاتها والتحديات السياسية من صعوبته".

وأضاف اشتية أن "الدعم الدولى لفلسطين مهم جدًا سواء على الصعيد التنموى أو الإغاثى، وهو يعكس مسؤولية أخلاقية من المجتمع الدولى تجاه شعب يعانى تحت الاحتلال، وفاقد السيطرة على مقدراته وحدوده، ونعمل على ربط جهود الإغاثة بالتنمية".

كما طالب اشتية المجتمع الدولى بالعمل على مسارين متوازيين: "الأول إحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والثاني تمكين هذا الشعب ماليًا واقتصاديًا ومعنويًا من مواجهة الاحتلال وإجراءاته، وكل ما يعطل حياته وتطوره على مختلف المستويات".

فيما قالت إلمى، إن "تأثير الحكم العسكرى المطول والقيود المفروضة على الوصول، والانقسام، وعدم الاحترام لحقوق الفلسطينيين كما هو منصوص عليه فى القانون الدولى، قد تفاقمت الآن بسبب فيروس كورونا"، مضيفة أنه أثناء البحث عن حلول دائمة، نعتمد على المانحين لمساعدتنا فى دعم من هم بأمسّ الحاجة إلينا من أجل العيش بكرامة.

وشاركت أكثر من 200 منظمة وشريكاً محليًا ودوليًا، منها التابع للأمم المتحدة، فى صياغة الخطة التى تتكون من 186 مشروعًا إنسانيًا، لمواجهة تطورات 2020، بما فى ذلك جائحة كورونا التى أدت إلى تفاقم وضع 346 ألف مواطن فلسطينى.