الجزائر تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار فى تصريح صحفى اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية، بتسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 2623 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 419 حالةً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى إلى 61.307 حالات شفاء.

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