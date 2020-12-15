صرف 500 ألف ريال لذوى المتوفين بكورونا من القطاع الصحى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الرسمية، إن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا قرار بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوى المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين فى القطاع الصحى الحكومى أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودى.

أشارت، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن القرار يسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة فى المملكة.

وصرح العاهل السعودى، بأنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية والتوجيه بتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفى نظام الإقامة فى جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

وأكد أن العالم، مر بجائحة غير مسبوقة أثرت سلبا فى الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن المملكة جزء من العالم تؤثر فى الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة فى جانبى المالية العامة والاقتصاد.

وبين أن الجائحة أثرت فى نشاط الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادى العالمى، وانخفاض الطلب خاصة فى أسواق النفط التى شهدت انخفاضا حادا فى الأسعار.

وأفاد فى السياق، بأن التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التى اتخذتها الرياض والإصلاحات التى أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030، أدت إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين فى المملكة وعلى اقتصاد المملكة.

وأوضح الملك سلمان، أن الإنفاق المعتمد فى هذه الميزانية بلغ 990 مليار ريال، مضيفا أن الإيرادات قدرت بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى.