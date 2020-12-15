الصحة السودانية تعلن توفير 8 ملايين و400 ألف جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت مدير عام إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية، الدكتورة أمل الفاتح عبدالله فى مؤتمر صحفى اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لتأمين الاستعداد المبكر لاستقبال أولى الشحنات من اللقاحات منذ الشهر الماضى، وذلك عبر تقييم جاهزية سلاسل الإمداد والتوريد وتحديد الحاجة من الدعم الفنى اللازم لضمان رفع قدرات الكوادر الصحية ذات الصلة.
وأضحت أن الوزارة بصدد الانتهاء من تحديد التكلفة الكلية لضمان وصول اللقاح بشكل آمن ومجانى لكل الفئات المستهدفة.
وأشارت إلى أن عملية البدء فى التطعيم تسبقها عملية التخطيط القاعدى من المحليات وحتى المستوى الاتحادى التى يُشرَكُ فيها جميع المحليات وأصحاب المصلحة والشركاء قبل الاعتماد النهائى، كما ستعتمد آلية التوزيع على التسجيل المسبق لمن تنطبق عليهم الشروط.
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