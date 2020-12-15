تونس تعلن إنقاذ 93 مهاجرا قبالة السواحل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان بحسب "روسيا اليوم" : "أنقذت وحدات جيش البحر بمشاركة وحدات من الحرس البحرى ليلة الاثنين، بسواحل صفاقس (جنوب)، 93 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة".

ومن بين المهاجرين 3 تونسيين و37 امرأة و4 أطفال "كانوا على متن قارب معطب.. على بعد 42 كم".

وأفاد المهاجرون السلطات الأمنية أنهم أبحروا من سواحل العامرة لاجتياز الحدود البحرية خلسة فى اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا للبيان.

وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا فى اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون فى إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.