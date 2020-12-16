الأمم المتحدة: لا تراجع عن إجراء الانتخابات فى ليبيا بموعدها المقرر

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأمم المتحدة، بحسب "سكاى نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية السياسية مستمرة فى ليبيا، ولا تراجع عن إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر.

ولفتت إلى أنهم يعملون على تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية.