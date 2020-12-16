- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأكدت الأمم المتحدة، بحسب "سكاى نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية السياسية مستمرة فى ليبيا، ولا تراجع عن إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر.
ولفتت إلى أنهم يعملون على تشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: لا تراجع عن إجراء الانتخابات فى ليبيا بموعدها المقرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.