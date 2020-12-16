الجامعة العربية تدين تسارع الاستيطان فى القدس

جدة - نرمين السيد - أدانت جامعة الدول العربية قرار بلدية القدس المحتلة بناء ما يزيد على 8 آلاف وحدة سكنية فى أحياء مختلفة فى مدينة القدس، محذرة من مخططات إسرائيل العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار فى سياسة هدم المنازل التى ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق.





وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو على فى تصريح اليوم الثلاثاء، من مخططات إسرائيل التهويدية للأحياء السكنية العربية، واستمرار سياسة هدم المنازل التى ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، والذى يستهدف الوجود الفلسطينى، فى المدينة المقدسة وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة. وطالب أبو على، المجتمع الدولى بموقف حازم وتحرك سريع وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، وإعمال القانون الدولى والشرعية الدولية وذلك بالضغط على سلطة الإحتلال لوقف هذه الممارسات والانتهاكات فى المدينة واحترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها إنقاذا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.

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