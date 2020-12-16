سوريا تسجل قفزة قياسية فى الإصابات اليومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الإصابات بـ "كوفيد 19" إلى تسعة آلاف و452 حالة، بينها 543 وفاة بعد الإعلان عن تسجيل 13 وفاة اليوم، فيما تعافى 62 مريضًا، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 4494 حالة.

وتركزت معظم إصابات كورونا المسجلة اليوم فى سوريا بواقع 25 إصابة فى كل من درعا والسويداء، تلتها حمص بـ 20 إصابة ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

ومن جانبها، قررت الحكومة السورية، الاثنين، فرض إجراءات عدة للحد من انتشار الفيروس التاجى تضمنت ارتداء الكمامة فى المؤسسات والأماكن العامة المغلقة، وسيارات النقل.