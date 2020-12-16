تونس.. تسجيل 1483 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة التونسية فى بيان لها، إن إجمالى الإصابات وصل إلى 113 ألفًا و241 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ثلاثة آلاف و956 حالة، منذ بدء الجائحة فى مارس الماضى.
أكدت الوزارة تعافى 919 شخصًا من وباء كوفيد 19 إلى الشفاء التام ليبلغ عدد المتعافين 86 ألفًا و801 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق أن أولى شحنات لقاح لقاح "فايزر - بايونتيك" لمواجهة الفيروس التاجى، ستصل تونس فى الربع الثانى من 2021.
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