للمرة الرابعة .. استدعاء رئيس موريتانيا السابق ضمن تحقيق فى شبهات فساد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، تستمع الشرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية فى موريتانيا، إلى ولد عبد بخصوص شبهة ضلوعه فى الاستفادة من خمسة ملايين يورو من أموال الدعم الأوروبى وتوجيهها إلى مصنع تابع له.

وبحسب ما كشفه تقرير لجنة تحقيق برلمانية، تعد هذه هى المرة الرابعة التى تستدعى فيها الشرطة الرئيس السابق ضمن تحقيقات بقضايا فساد وقعت فى فترة حكمه من 2009 إلى 2019 يعتقد أن الرئيس السابق متورط فيها.

ويواجه محمد ولد عبد العزيز شبهات فساد شابت صفقات عمومية عدة فى عهده، بخصوص البنى التحتية والطرق والموانئ والطاقة وإدارة موارد هيئة خيرية لشركة المعادن وصفقات أخرى.