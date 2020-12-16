سلطان الضبيب وكيلاً للتدريب بالمعهد الصناعي بالزلفي

أصدر مدير عام الإدارة العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل, قراراً بتكليف الأستاذ سلطان بن عود الضبيب وكيلاً للتدريب بالمعهد الصناعي بالزلفي .

“الضبيب” أحد الكفاءات الوطنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المسلحة بالعلم والعمل الدؤوب، حاصلاً على عدة دورات تدريبية، وبرامج تطويرية.. تهانينا

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