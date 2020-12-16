الأرصاد .. هطول أمطار رعدية على عدة مناطق

الخليج – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقتَي مكة المكرّمة (تشمل السواحل منها) والقصيم، وأجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنوّرة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمال على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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