السودان يحصل على 8.4 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت مدير عام إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح عبدالله فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لتأمين الاستعداد المبكر لاستقبال أولى الشحنات من اللقاحات منذ الشهر الماضي، وذلك عبر تقييم جاهزية سلاسل الإمداد والتوريد وتحديد الحاجة من الدعم الفنى اللازم لضمان رفع قدرات الكوادر الصحية ذات الصلة.

وأضافت أن الوزارة بصدد الفراغ من تحديد التكلفة الكلية لضمان وصول اللقاح بشكل آمن ومجانى لكل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن عملية البدء فى التطعيم تسبقها عملية التخطيط القاعدى من المحليات وحتى المستوى الاتحادى التى يُشرَكُ فيها جميع المحليات وأصحاب المصلحة والشركاء قبل الاعتماد النهائي.