جدة - نرمين السيد - قالت مدير عام إدارة الصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح عبدالله فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الوزارة اتخذت خطوات استباقية لتأمين الاستعداد المبكر لاستقبال أولى الشحنات من اللقاحات منذ الشهر الماضي، وذلك عبر تقييم جاهزية سلاسل الإمداد والتوريد وتحديد الحاجة من الدعم الفنى اللازم لضمان رفع قدرات الكوادر الصحية ذات الصلة.
وأضافت أن الوزارة بصدد الفراغ من تحديد التكلفة الكلية لضمان وصول اللقاح بشكل آمن ومجانى لكل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن عملية البدء فى التطعيم تسبقها عملية التخطيط القاعدى من المحليات وحتى المستوى الاتحادى التى يُشرَكُ فيها جميع المحليات وأصحاب المصلحة والشركاء قبل الاعتماد النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يحصل على 8.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.