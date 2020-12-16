قال وزير المالية في البحرين إنه تم تفعيل بند الطوارئ ضمن ميزانية العام الجاري للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، سلمان بن خليفة آل خليفة، أنه تم تفعيل بند الطوارئ ضمن ميزانية العام الجاري للتعامل مع تداعيات كوفيد19 بواقع 177 مليون دينار، وكذلك تم تقليل مصروفات الحكومة بواقع 30% خلال الجائحة، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية.
وأضاف الوزير، أثناء مناقشة مجلس النواب لمرسوم بقانون يجيز للحكومة سحب مبلغ من حساب احتياطي الأجيال القادمة لتمويل الميزانية العامة للدولة، أنه "خلال هذا العام الذي واجهنا فيه تحديات كثيرة كان من المهم أن نبين الانضباط والالتزام في تنفيذ الميزانية العامة، حيث إن كل الأمور الإضافية التي تحتاج لتمويل في هذه الفترة تم وضع حلول مناسبة لها منها تقليل المصروفات الإدارية في الجهات الحكومية بشكل كبير بمقدار 30% لتمويل الاحتياجات التي طرأت من الجائحة مع تفعيل بند المصروفات الطارئة بحسب قانون الميزانية حيث كان هناك احتياج للصرف على المستلزمات لمواجهة الجائحة منها الأدوية وغيرها بواقع 177 مليون دينار بعد تفعيل مادة الطوارئ بقانون الميزانية والمبلغ الذي سيسحب من صندوق احتياطي الأجيال يعادل 169 مليون دينار".
ولفت الوزير إلى أن "الدولة ستحيل قريبا مشروعا بقانون لمجلس النواب لإعادة المبالغ المقترضة من حساب احتياطي الأجيال بما يعادل 169 مليون دينار".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة الآن بصدد صياغة مشروع قانون يطرح على مجلس النواب قريباً لزيادة الاستقطاع من إيرادات النفط بالتزامن مع زيادة أسعار النفط كآلية تضمن إعادة المبالغ للصندوق ويكون الاسترجاع بشكل أسرع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تخصص 177 مليون دينار لمواجهة جائجة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.