ارتفاع أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 223.29 ريال (59.54 دولار)، مقابل 220.39 ريال (58.77 دولار)، الثلاثاء.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا في المملكة)، إلى 195.38 ريال (52.10 دولار) مقابل 192.84 ريال (51.43 دولار)، أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167.47 ريال (44.88 دولار)، مقابل 165.30 ريال (44.08 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.25 ريال (34.73 دولار).

وزاد سعر الأوقية (الأونصة) إلى نحو 6945 ريالًا (1852 دولارًا)، مقابل نحو 6855 ريالًا (1828 دولارًا)، أمس، لترتفع بمقدار 90 ريال (24 دولارًا).