​​​​​​​مجلس الأمن يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وشدّد أعضاء مجلس الأمن خلال ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقد حول الوضع في ليبيا، على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

كذلك، اعتبرت الدول الأوروبية الأعضاء فى مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء فى هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد قالت فى مطلع ديسمبر الجارى إنّ قرابة 20 ألفًا من أفراد "قوات أجنبية أو مرتزقة" لا يزالون فى ليبيا.

وأضافت: "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية فى ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية".