جدة - نرمين السيد - وشدّد أعضاء مجلس الأمن خلال ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقد حول الوضع في ليبيا، على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
كذلك، اعتبرت الدول الأوروبية الأعضاء فى مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء فى هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد قالت فى مطلع ديسمبر الجارى إنّ قرابة 20 ألفًا من أفراد "قوات أجنبية أو مرتزقة" لا يزالون فى ليبيا.
وأضافت: "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية فى ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.