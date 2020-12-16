في أول ظهور له بعد إشاعة مرضه.. المرشد الإيراني يستقبل أسرة قاسم...

ظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، صباح اليوم الاربعاء، للمرة الأولى بعد اشاعة عن مرضه، وذلك خلال استقباله أسرة قاسم سليماني، في إطار فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيله.
وتواترت قبل أيام كثير من الشائعات في الشارع الإيراني حول صحة خامنئي، يقول بعضها إنه توفي، فيما ترجح أخرى دخوله في غيبوبة جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكان أحد أعضاء مكتب المرشد قد أكد سلامة خامنئي، نافيا الأنباء حول مرضه.
وعلى الرغم من أن الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني تحل في الثالث من يناير المقبل، إلا أن استقبال عائلته جرى اليوم.
واستقبل خامنئي عائلة قاسم سليماني، بحضور قائد الحرس الثوري اللواء، حسين سلامي، ومسؤولين آخرين.
واغتيل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني في قصف جوي أمريكي استهدف موكبه بالقرب من مطار بغداد في العراق.
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