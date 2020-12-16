العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي للبحرين ضد محاولات تهديد أمنها والتدخل في...

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على دعم البرلمان ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك وفق بيان للبرلمان العربي اليوم في برقية تهنئة رفعها رئيس البرلمان عادل العسومي إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي ملك البحرين مقاليد الحكم.
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