السعودية.. أكثر من 100 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 100 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.
ودعت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، المواطنين والمقيمين، إلى التسجيل في تطبيق "صحتي" قائلة: "لتحفظ نفسك وتحمي مجتمعك بادر بالتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي".
وفي وقت سابق، أعلنت الصحة السعودية عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداء من أمس الثلاثاء، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي: http://onelink.to/yjc3nj.
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم اللقاح ضد (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا"، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية، التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.
ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).
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