وزير الصحة يعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح #كورونا إلى المملكة صباح اليوم.
وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي مَن قام بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من “150” ألف شخص.
وأهابت “الصحة” بالجميع، سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وكانت “الصحة” قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
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