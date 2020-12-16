ملك البحرين: نبدأ قريبا التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه سيتم قريباً بدء الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من فيروس كورونا، قائلا "وجهنا بأن يتاح التطعيم الآمن بالمجان لكل مواطن ومقيم على أن يكون اختيارياً".





وأضاف ملك البحرين، "كلنا أمل بأننا مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها"، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وسجلت وزارة الصحة فى البحرين، اليوم الأربعاء، 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 81 حالة لعمالة وافدة، و79 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و16 حالة قادمة من الخارج. وبحسب بيانات الوزارة، تعافى 158 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 87490. وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 9 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 25 حالة، في حين أن 1597 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالى للحالات القائمة الذى بلغ 1606 حالات قائمة.

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