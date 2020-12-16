مقتل ضابط و3 جنود سودانيين بهجوم لميليشيا إثيوبية شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، شنت ميليشيا إثيوبية هجوما على الجيش السودانى فى منطقة تايا بولاية القضارف، وهو ما أسفر عن إصابة جنديين إثنين على الأقل، فيما ألقى الجيش السودانى القبض على أحد كبار قادة المليشيات الإثيوبية داخل الحدود السودانية برفقة أفراد أسرته وكمية ضخمة من الأموال والذهب.

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